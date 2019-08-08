محافظ القليوبية يشهد حفل خريجي كلية الهندسة بشبرا الخيمة بقاعة المنارة بالتجمع الخامس

شهد الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية حفل تخريج طلاب كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها بحضور الأستاذ الدكتور/ جمال السعيد رئيس جامعة بنها والأستاذ الدكتور/ رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها والمهندس/ خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات وعدد كبير من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة وأولياء أمور الطلاب .

وألقى محافظ القليوبية كلمة اكد خلالها علي سعادته بوجوده في حفل تخريج الطلاب من كلية الهندسة مقدما كل التحية و الشكر بصورة خاصة لرجال القوات المسلحة والشرطة وشهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم لنعيش في أمن و أمان حيث طالب الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

وأضاف سيادته أنه فخور بالمستوى الذي وصل إليه طلاب شبرا الخيمة ومشاركتهم في أهم المشروعات القومية كحي الأسمرات ومدينة معا مشيرا الي أن الجامعة تشهد طفرة متميزة وتطور ملحوظ في التصنيفات الجامعية المحلية والدولية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لجأت إلى كلية الهندسة في عدة موضوعات هامة بالمحافظة كالرفع المساحي في إجراءات تقنين أوضاع اليد علي أملاك الدولة مقدما الشكر والتقدير على حرص الجامعه على تقديم كافة الخدمات المجتمعية للمحافظة لخدمة المواطنين.

وفي سياق متصل وجه سيادته الشكر والتقدير لأولياء الامور على جهدهم وحرصهم علي تفوق أبنائهم وتخرجهم من كليه الهندسة إحدى كليات القمة مقدما عدة نصائح هامة للطلاب الخريجين بضرورة العمل المتقن وعدم الاهتمام بالماديات والحرص على مواكبة التطور والتدريب المستمر ليصبحوا منافسين في سوق العمل.

وألقى رئيس جامعة بنها كلمة رحب فيها بالحضور مقدما الشكر لمحافظ القليوبيه على حرصه الدائم على الحضور ودعمه لأنشطة جامعة بنها مقدما التهنئة للطلاب الخريجين علي تفوقهم ومقدما الشكر أيضا لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس للعمل على راحة أبنائهم وتفوقهم مقدما عدة نصائح للطلاب أهمها مراعاة الضمير وإتقان العمل والتواصل مع بعضهم البعض بعد التخرج ومواصلة الدراسة والاطلاع على كل ما هو جديد والتواصل مع أساتذتهم باعتبارهم يمثلون الخبرة العلمية والعملية بالإضافة إلى الحرص علي المشاركة في الأنشطة المجتمعية ومساعدة المحتاجين .

وألقى المهندس/خالد صديق كلمة أكد خلالها أن لقب مهندس فخر لأي شخص ينتمي له لأنه يقع علي عاتقه مهام كبيرة تخص حياة البشر من أهمها البناء والتعمير مشيرا أن الكلية بها أقسام متميزة أهمها قسم المساحة وشاركت في أكبر المشروعات القومية مثل حي الأسمرات ومدينة معا مؤكدا أن طلاب كلية الهندسة بشبرا طلاب متميزين في أي مكان يعملون به .

وأضاف عميد هندسة شبرا أن الكلية وابناءها دائما يتميزون بالاجتهاد والمثابرة وحب العمل التطوعي والبناء والتعمير مقدما عدد من النصائح الهامة للطلاب لرسم خريطه مستقبلهم والتي من أهمها الفخر بمهنة الهندسة وحب بلادهم مصر مشيدا بالجهود التي بذلها أبناء كلية الهندسة في حي الأسمرات ومدينة معا.

وفي نهاية الحفل تم تبادل الدروع بين السادة الضيوف كما تم تكريم الطلاب الأوائل علي جميع أقسام الكلية وإعطائهم درع التميز .