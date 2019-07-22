بالتعاون مع كلية زراعة مشتهر ومديرية الزراعة ….محافظ القليوبية يشهد ندوة لمزارعي العمار لتطوير وتحديث والتوعية بزراعة المشمش وبحث مشاكل القرية

كتب/علي عجاج

اكد الاستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية ان قرية العمار تعد من العلامات التجارية المتميزة في مجال زراعة وانتاج المشمش وستسعي المحافظة بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية لاعادة العمار الي ريادتها وتصدرها السوق المحلي والدولي من خلال خريطة عمل ودراسات علمية تم تجهيزها للبدء في تنفيذها من العام القادم مطالبا المزارعين ببزل مزيد من الجهد والاتقان في العمل لتحقيق النجاح والتميز .

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي نظمها السيد/محافظ القليوبية بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة بنها ومديرية الزراعة بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة للوقوف على أسباب ومشكلات إنخفاض إنتاج المشمش وحل تلك المشكلات بطريقة علمية متخصصة من قبل أساتذة في مجال قسم البساتين والفاكهة.

وحضر الندوة كل من الاستاذ الدكتور/ محمود عراقي عميد كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها والمهندس/حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور/ محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور/ حامد الزعبلاوي استاذ بقسم الفاكهة بكلية الزراعة.

وأكد محافظ القليوبية خلال كلمته التي ألقاها علي سعادته بوجوه في قرية شهيرة ومتميزة في مجال انتاج وزراعة المشمش مشيرا الي أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإعادة قرية العمار الي سابق عهدها بالتعاون مع كلية الزراعة بمشتهر عن طريق الإستعانه بمجموعة من الأساتتذة المتحصصين في مجال الفاكهة لتطوير وتحديث هذه الزراعة الهامة التي يعيش عليها أكثر من 90% من اهالي القرية وذلك من خلال إدخال نظم الزراعات الحديثة وإستحداث سلالات جديدة عالية الجودة ووفيرة الإنتاج وتوفير مبيدات معتمدة من وزارة الزراعة لضمان المكافحة السليمة.

كما سيتم إنشاء جمعية تشرف عليها المحافظة لتسويق المنتج في الموسم لتحقق التوازن في السعر وبيع المنتج بسعر عادل يعطي هامش ربح للمزارع توفير مبيدات معتمدة من وزارة الزراعة وفتح منافذ بيع لتوزيعها علي الفلاحين لضمان المكافحة السليمة وشن حملات لمكافحة الغش التجاري في القرية علي محلات بيع المبيدات كما سيتم مراجعة مشروع الصرف الزراعي من قبل مديرية الري لإحتياجه الي صيانة ويتسسب في ارتفاع منسوب المياه الجوفية وموت أشجار المشمش.

وأضاف سيادته أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مصانع لإنتاج المواد الغذائية التي تصنع من المشمش كالمربي والعصائر وفتح معارض دائمة في المحافظة لبيع المشمش مما يسهم في تسويق المنتج وإيجاد هامش ربح عادل يشجع الفلاح علي بذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والريادة المطلوبة لنجاح مشروعه.

وأكد عميد زراعة مشتهر أن كلية الزراعة لن تدخر جهدا لتقديم أي إستشارات أو إقامة ندوات توعوية والدفع بمجموعة من أساتذة كلية الزراعة لمعاينة مزارع المشمش والتي تبلغ أكثر من 350 فدان وعمل المتابعات اللازمة للوقوف على أسباب إنخفاض إنتاجية الفدان وكيفية التغلب علي العوامل والظروف الجوية.

وأضاف ان الكلية لديها مجموعة متميزة من الأساتذة المتخصصين وسيتم عمل فرق عمل لتطوير زراعة المشمشمن خلال التوصيف الوراثي وإيجاد سلالات وشتلات جيدة لتعود العمار مرة أخرى تنافس في السوق المحلي والدولي مطالبا المزرارعين بإتباع النصائح التي يطالب بها المختصين لضمان نجاح المنظومة مشيرا أنه في الفترة القادمة سيتم تكثيف الزيارات الميدانية للمزارع للوقوف علي المشكلات والتدخل العملمي لحلها.

وألقي الدكتور/ حامد الزعبلاوي إستاذ الفاكهة في كلية الزراعة بمشتهر ندوة على الزارعين تحدث فيها على المشاكل التي يعاني منها زراعة المشمش بالعمار وكيفية التغلب علي حلها من خلال المتابعة المستمرة للأراضي المزروعة وكيفية التغلب على الظروف البيئية التي أدت الي انخفاض المحصول العام قبل الماضي.