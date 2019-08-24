محافظ القليوبية يصدر تعليمات مشددة بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية بحى غرب شبرا الخيمة

اصدر الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية تعليمات مشددة لتنفيذ حملة مكبرة حى غرب شبرا الخيمة حيث قامت الاجهزة التنفيذية لحي غرب شبرا الخيمة برئاسة الاستاذة نجوي العشيري وكيل الوزارة رئيس حي غرب شبرا الخيمة بحمله مكبرة لازاله كافة البروز والإعلانات المخالفه بشارعي 25و50 وشارع ١٥ مايو بالحي بازاله الإشغالات قامت حي غرب شبرا الخيمة وبحضور اللواء/طارق عجيز مساعد وزير الداخلية- مدير امن القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية والامنية حيث تم رفع الاشغالات وازالة كافة الاشغالات والاكشاك المتواجدة على جانبى الطريق فى حملة تعد الاكبر من نوعها وتم تحرير محاضر ازالة كافة الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين

في السياق ذاته، أصدر المحافظ، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة أولاً بأول، وإزالة الإشغالات وعدم السماح بالتعدي على الرصيف، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، وعدم فرش بضاعتهم بالطريق.

وشدد المحافظ، على إزالة الأكشاك المخالفة والعشش العشوائية المقامة على جانبي الطرق الرئيسية، والتي تربط بين مراكز المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة