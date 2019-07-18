محافظ القليوبية يصدر تعليمات مشددة بتنفيذ حملة مكبرةلرفع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية على جانبى طريق كفر شكر ميت غمر

محافظ القليوبية يصدر تعليمات مشددة بتنفيذ حملة مكبرة برئاسة اللواء/السكرتير العام المساعد لرفع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية على جانبى طريق كفر شكر/ميت غم

كتب على عجاج

اصدر الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية تعليمات مشددة لتنفيذ حملة مكبرة على جانبى طريق كفر شكر/ميت غمر حيث قامت الاجهزة التنفيذية لمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء/حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد وبحضور الاستاذ/محمد الحسينى رئيس المدينة واللواء حازم الدهبى مساعد مدير الامن للامن العام برفع الاشغالات وازالة كافة الاشغالات والاكشاك المتواجدة على جانبى الطريق وتم تحرير محاضر ازالة كافة الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين

في السياق ذاته، أصدر المحافظ، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة أولاً بأول، وإزالة الإشغالات وعدم السماح بالتعدي على الرصيف، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، وعدم فرش بضاعتهم بالطريق.

وشدد المحافظ، على إزالة الأكشاك المخالفة والعشش العشوائية المقامة على جانبي الطرق الرئيسية، والتي تربط بين مراكز المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة