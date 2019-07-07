محافظ القليوبية يعتمد أسعار انبوبة البوتاجاز

بناء على قرار الاستاذ الدكتور/مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 بشان سعر بيع المنتجات البترولية واسطوانات البوتاجاز المنزلى 65 والتحارى 130 جنيه فقد اعتمد الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أسعار انبوبة البوتاجاز وذلك كالاتى:

المنزلى:

داخل المستودع: 65 جنيه وخارج المستودع حتى 2 كم 68 جنيه وخارج المستودع من 2 كم فاكثر 70 جنيه

التجارى:

داخل المستودع: 130 جنيه وخارج المستودع من 2 كم فاكثر 140 جنيه

وشدد السيد المحافظ على الالتزام بتسعيرة اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية والتى تم الموافقة عليها مع الزام اصحاب مستودعات البوتاجاز بتركيب لافتات مدون عليها اسعار اسطوانة البوتاجاز على ان يتم تحرير المحاضر الفورية والغرامات على المخالفين وفقا للقانون وذلك لمنع استغلال المواطنين او الاتجار بها فى السوق السوداء .

واضاف المحافظ انه على المواطنين الابلاغ عن اى محطة وقود تقوم بكتابة اسعار جديدة للبنزين والسولار او اسطونات البوتاجاز فورا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 و16528 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373