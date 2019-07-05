محافظ القليوبية يعتمد تعريفة الركوب

لسيارات السرفيس بعد زيادة أسعار الوقود

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اعتمد الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 تعريفة الركوب لسيارات السرفيس بعد زيادة أسعار الوقود اليوم وقد أمر سيادته الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على الأسواق وبيان التزام السائقين بالتعريفة وعدم مخالفتها وياتى ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بزيادة تعريفة الاجرة لوسائل النقل بنسبة 15% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود

مشيرا إلى إنه تم التنسيق مع السيد اللواء/مدير امن القليوبية ومديرى إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

واضاف المحافظ انه على المواطنين الابلاغ عن اى محطة وقود تقوم بكتابة اسعار جديدة للبنزين والسولار فورا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373

كما اعطي سيادته تعليماته للسيد اللواء/ مدير إدارة مرور القليوبية بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية .

مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات الغير قانونية