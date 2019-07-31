عاجلمحافظات

محافظ القليوبية يعتمد حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات القروية بالمحافظة

31 يوليو، 2019
548 أقل من دقيقة

محافظ القليوبية يعتمد حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات القروية بالمحافظة

التايم المصرية / وحيد العطار

إعتمد الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية حركة تنقلات محدودة لبعض رؤساء الوحدات القروية بالمحافظة
جدير بالذكر أن أن الحركة شملت حركات إلغاء ندب وتكليف للبعض الأخر

هذا وقد قرر الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إلغاء ندب زايد محمد زايد من العمل رئيساً للوحدة المحلية بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية وعودتة لجهة عمله الأصلية بقسم الحجر الإداري بمجلس ومدينة القناطر الخيرية وتكليف حسام الدين مصطفي من العاملين بمركز ومدينة القناطر الخيرية والذي كان يشغل منصب سكرتير الوحدة المحلية بأبو الغيط بالقيام بأعمال الوحدة المحلية بقرية سندبيس لحين شغل الوظيفة

وفي مركز ومدينة قليوب قرر الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية تكليف محمود إبراهيم رئيساً للوحدة المحلية لقرية بلقس للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حلفا بجانب عمله لحين شغل الوظيفة بالطريقة القانونية
كما قرر محافظ القليوبية إلغاء ندب رحاب عبد النبي من الوحدة المحلية بقرية ناي وعودتها إلي محل عملها السابق بالوحدة المحلية لقرية بلقس وتكليف هاله خليل سكرتير الوحدة المحلية لقرية ناي خلفا ل رحاب عبد النبي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 مارس، 2019
628

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18/2/2019 بمحافظات مصر

18 أبريل، 2019
645

غدا.. سيارات كهربائية مصرية تشارك في رالي EVER Egypt 2019

12 أكتوبر، 2018
363

شاهد.. مباراة مصر وسوازيلاند فى تصفيات أمم أفريقيا (بث مباشر)

17 ديسمبر، 2018
167

لأول مرة.. قطار يمر بـ10 دول أفريقية يربط وسط القارة بشرقها

إغلاق