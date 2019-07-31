محافظ القليوبية يعتمد حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات القروية بالمحافظة

التايم المصرية / وحيد العطار

إعتمد الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية حركة تنقلات محدودة لبعض رؤساء الوحدات القروية بالمحافظة

جدير بالذكر أن أن الحركة شملت حركات إلغاء ندب وتكليف للبعض الأخر

هذا وقد قرر الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إلغاء ندب زايد محمد زايد من العمل رئيساً للوحدة المحلية بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية وعودتة لجهة عمله الأصلية بقسم الحجر الإداري بمجلس ومدينة القناطر الخيرية وتكليف حسام الدين مصطفي من العاملين بمركز ومدينة القناطر الخيرية والذي كان يشغل منصب سكرتير الوحدة المحلية بأبو الغيط بالقيام بأعمال الوحدة المحلية بقرية سندبيس لحين شغل الوظيفة

وفي مركز ومدينة قليوب قرر الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية تكليف محمود إبراهيم رئيساً للوحدة المحلية لقرية بلقس للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت حلفا بجانب عمله لحين شغل الوظيفة بالطريقة القانونية

كما قرر محافظ القليوبية إلغاء ندب رحاب عبد النبي من الوحدة المحلية بقرية ناي وعودتها إلي محل عملها السابق بالوحدة المحلية لقرية بلقس وتكليف هاله خليل سكرتير الوحدة المحلية لقرية ناي خلفا ل رحاب عبد النبي