محافظ القليوبية يعقد إجتماعاً لمتابعة منظومة “تقنين الأراضي”

عقد الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اجتماعا بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور/ عواد أحمد السكرتير العام والاستاذة/هانم البيطار مدير عام الاستثمار والشئون الاقتصادية والاستاذة/فاطمة ذكرى مدير عام المتابعة والاستاذ/ناصر النعيمى مدير عام الاملاك والاستاذ/محمد فوزى مدير المكتب الفني والاستاذ/محمد عبد العزيز وكيل مركز المعلومات وعضو المكتب الفني لمتابعة منظومة دورة التقنين..

ووجه محافظ القليوبية بزيادة عدد العاملين داخل لجنة البت وذلك لسرعة نهو الأعمال في ضوء التوجيهات الواردة .

وتابع “محافظ القليوبية” خلال الاجتماع آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين ، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها ، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص ، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها ، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها ، والأراضي التي تم معاينتها ، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم .

موجهاً بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.