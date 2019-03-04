محافظ القليوبية يعقد إجتماعا لبحث تفعيل المشاركة المجتمعية لتوصيل خدمة الصرف الصحي لقرى المحافظة

عقد الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم إجتماعا لمناقشة موقف القرى المحرومة من الصرف الصحي ولها محطات معالجة قائمة بقرى بنها وطوخ وشبين القناطر والخانكة وقليوب والبالغ عددهم 15 قرية .

وخلال الاجتماع تمت مناقشة خطة المحافظة في مجال تفعيل المشاركة المجتمعية في قطاع الصرف الصحي بالقرى ، حيث أوضح المحافظ أن الصرف الصحي يأتي في أولويات اهتمام المحافظة في الفترة الحالية من خلال الدفع بالمشروعات الجاري تنفيذها ،بجانب العمل على تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع مطالبا السادة رؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب لإشراك المواطن في هذه المنظومه مشيرا أنه سيتم البدء فورا في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الصرف الصحي للقرى المتوفر بها أراضي متبرع بها بالمجان لصالح الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي .

كما أكد المحافظ أن المحافظة لديها أجندة عمل طموحة يتم البدء في تنفيذها لمد خدمة الصرف الصحي لجميع القرى للأعلان عن القليوبية خالية من مشكلة الصرف الصحي” ، خاصة وأن القيادة السياسية تولي إهتماما خاصا بهذا الملف الهام.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور/عواد احمد على السكرتير العام ورؤساء مدن بنها وقليوب وشبين القناطر وطوخ والخانكة ورئيس شركة المياه للشرب والصرف الصحى بالقليوبية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب ومديرى مديريات الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.