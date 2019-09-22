محافظ القليوبية يعقد إجتماعا لتطوير وتجميل الأماكن العشوائية بمدينة بنها

كتب السيد يوسف

عقد الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إجتماعا للبدء في تطوير وتجميل ٦ مناطق عشوائية بمدينة بنها العاصمة وهي مناطق أتريب وعزبة المربع ومساكن الموالح ومنطقة أمام التأمين الصحي والشدية وكفر مناقر، وذلك بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور/ عواد أحمد علي السكرتير العام والأستاذ الدكتور/ رجب مجاهد عبد النبي عميد كلية الهندسة بشبرا والأستاذ/ إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة والمهندس/ أحمد سند مدير عام التخطيط العمراني وعدد من الإدارات المعنية بالقليوبية ، حيث أعرب المحافظ عن رغبته الشديدة في تطوير تلك المناطق وتجميلها لتحويلها إلى مناطق حضارية تليق بعاصمة المحافظة والمواطنين القاطنين بها، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد/ رئيس الجمهورية والتي يعتبرها حق لكل مواطن أن يحيا حياة كريمة على أرض مصر وأرض القليوبية التي تمثل بالطبع جزء عزيز من قلب وطننا الحبيب .