محافظ القليوبية يعقد إجتماع بحضور الأجهزة الأمنية لشن حملات مكبرة للتعديات والإشغالات بشبرا الخيمة إستجابة لشكوى المواطنين

عقد الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم إجتماعا بحضور اللواء/ ماهر عبد العزيز مساعد مدير أمن القليوبية والدكتور/ عواد أحمد السكرتير العام واللواء/ مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة والاستاذة/نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة وذلك لمناقشة الإستعداد الأمنية والتنفيذية لشن حملة مكبرة للتعديات والإشغالات بنطاق مدينة شبرا الخيمة لإستعادة المظهر الحضاري للشوارع ومنع المخالفات والتعديات وضبط المخالفين المتسببين في تشوية الشوارع العامة والتكدسات المرورية وإعاقة الطرق أمام المارة.

يأتي ذلك بناء على شكاوي المواطنين التي تستقبلها المحافظة والتي يتضرر فيها المواطنين أبناء مدينة شبرا الخيمة من الباعة الجائلين وإنتشار المخالفات المرورية وسرقة التيار الكهربائي.

ومن جانبه أعطي السيد المحافظ تعليمات مشددة بسرعة الإستعداد لشن حملة مكبرة بكل شوارع المدينة يشترك فيها شرطة المرافق والإشغالات وشرطة الكهرباء والتموين والأمن العام لضبط أي مخالفات تعرقل صفو المواطنين أو تتسبب في تضررهم .

مرتبط