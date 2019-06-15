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محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لتذليل عقبات امام افتتاح 26 مدرسة خلال الفترة المقبله

15 يونيو، 2019
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عقد الاستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم اجتماعا لمناقشة تذليل العقبات وانهاء بعض المشكلات التي تقف عائقا امام افتتاح عدد 26 مدرسة وذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد احمد علي السكرتير العام والمهندسة هالة شندي مدير عام الابنية التعليمية والاستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والاستاذ محمد الحسيني رئيس مدينه كفر شكر والاستاذ محمد خيرى رئيس مدينة طوخ والاستاذ غريب احمد علي رئيس مدينة شبين القناطر والاستاذ علي امام نائب رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تم مناقشة عدد من المشكلات المالية وانهاء بعض التراخيص وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ومن جانبه وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل لانهاء تلك المشكلات وتسليم المدارس لافتتاحها في اعياد 30 يونيو والعيد القومي للمحافظة.
واضاف المحافظ ان عام 2019 عام التعليم ولابد ان تتكاتف وتتضافر جميع الجهات والهيئات لصالح النهوض بالعملية التعليمية وانشاء مؤسسات قوية تسهم في انجاح التعليم وتوفير بيئة جيدة للطلاب ولن يتاتي ذاك الا بتخفيف الكثافات الطلابية عن طريق التوسع في انشاء مدارس جديدة

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