محافظ القليوبية يعقد اجتماع لبحث مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

كتب طارق درويش

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة معدلات التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وذلك بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس/خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والاستاذ /محمد فوزى مدير المكتب الفنى وتم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي تحتاجها المحافظة والتى تشمل احلال وتجديد لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وانشاء مشروعات جديدة وقد وجه السيد المحافظ بتطوير محطات مياه الشرب واجراء صيانة دورية بها وكذلك بحث إنشاء محطات مياه شرب بالقليوبية وخلال الاجتماع تم استعراض المشروعات المتعثرة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وقد اكد سيادته بانه سيتم رفعها فورا الى معالى الاستاذ الدكتور/عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفى سياق متصل أمر سيادته بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات الخدمية خاصة مياه الشرب والصرف الصحى نظرا لان المياه هى مصدر الحياة لكل انسان و لخدمة ابناء القليوبية .