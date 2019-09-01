محافظ القليوبية يفتتح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة في مجال الأبنية التعليمية والشباب والرياضة إحتفالا بالعيد القومي

كتب محمد أسامة

تزامنا مع إحتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي تابع الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم إفتتاح عدد من المشروعات المختلفة في قطاعات الأبنية التعليمية والشباب والرياضة وذلك بهدف النهوض بمستوي الخدمات بالمحافظة في ظل إهتمامات الدولة بتوفير حياه كريمة لمواطنيها.

حيث بدأ المحافظ الجولة بإفتتاح ملعب دندنة الرياضي بحضور الدكتور محمود الصبروت مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية والذي تم إحلاله وتجديده لخدمة شباب القرية.

وأكد محافظ القليوبية خلال تفقده للملعب ان انشاء مراكز الشباب في المدن والقرى تهدف إلى استغلال طاقات الشباب وتحقيق التنمية الرياضية ، مقدماً التهنئة لأهالي دندنة بمناسبة افتتاح الملعب الجديد كما شاهد محافظ القليوبية والحضور خلال الافتتاح عدد من العروض والفقرات الرياضية قدمها الناشئين بمركز شباب دندنة، مقدماً الشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة، والعاملين بقطاع الشباب والرياضة، على جهودهم المتميزة فى تحقيق التنمية الرياضية بالقليوبية.

كما توجه سيادته لإفتتاح ثلاث مدارس بدأها سيادته بإفتتاح مدرسة عرب الغديرى تعليم أساسى والتي تبلغ تكلفتها ٥ مليون جنية إنشاء توسع عدد ١٣ فصل وافتتاح مدرسة بلتان الرسمية لغات توسع عدد ٢٢ فصل بتكلفة ٧.٧ مليون جنية وإفتتاح مدرسه الشهيد محمد فهمى الطوخي. توسع ٧ مليون جنية عدد ١٦ فصل.

وأكد أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أولى أولوياتنا ونعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.

وأضاف سيادته أن إفتتاح تلك المدارس ياتى فى إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومى، ومحاولات المحافظة لاتاحة اماكن جديدة تستوعب الكثافات المتزايدة بشكل مستمر فى المدارس لتحسين ورفع كفاءة منظومة التعليم.

ورافق المحافظ في الجولة كل من اللواء/حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد والدكتور محمد عطية الفيومي والأستاذ أحمد بدوي والأستاذ رشاد شكري أعضاء مجلس النواب عن دائرة طوخ والأستاذ طه عجلان وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور/حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والمهندسة/هالة شندى مدير عام الابنية التعليمية والأستاذ محمد خيري رئيس مدينة طوخ.