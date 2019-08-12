محافظ القليوبية يقرر احالة واقعة ذبح أضحية داخل مدرسة ببنها للتحقيق

بناء على تعليمات صادره من الاستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية قرر الأستاذ / عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية والقائم بعمل مدير المديرية إحالة واقعة قيام أحد المواطنين بذبح الأضحية داخل فناء مدرسة ابن خلدون التابعة لإدارة بنها التعليمية صبيحة أول ايام عيد الاضحي المبارك.

وقرر سلامة إحالة مدير المدرسة والعامل النوبتجي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية برئاسة ياسر عبد المحسن مدير إدارة الشئون القانونية بديوان المديرية.

وقد وجه السيد المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الواقعة واتخاذ إجراءات رادعة بشأنهم حماية لقدسية المؤسسة التعليمية وهيبتها والتأكيد على ان المدرسة هى مكان للعلم فقط وليس لشيء أخر .

كان الأستاذ / عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم قد تلقي اتصالا هاتفيا من حمدي سلامة رئيس مدينة بنها بأنه اثناء قيام لجنة المتابعة بمهام المتابعة بمدينة بنها فوجئت بقيام احد المواطنين بأعمال الذبح داخل فناء المدرسة وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة المهندسة / على أمام نائب رئيس مجلس المدينة.

فيما انتقل وكيل المديرية لموقع الواقعة وقام باستدعاء مدير المدرسة والأستاذ / ياسر عبد المحسن مدير إدارة الشئون القانونية والأستاذ / محمد سامي المحقق بالشئون القانونية والأستاذ / سامح مصطفى عبد السلام مدير إدارة الأمن بإدارة بنها وتم تحرير محضر اثبات حالة بالواقعة وسماع أقوال العامل النوبتجى الذى أكد انه قام بفتح المدرسة بناء على تعليمات مدير المدرسة ووجه سلامة إزالة اثار الذبيح وتطهير مبني المدرسة من اثار الدماء وأعمال الذبح ومخلفاتها حفاظا على الصحة العامة للعاملين بها وعلى طلابها ووجه بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الاعمال داخل المدرسة.