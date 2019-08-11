محافظ القليوبية يقضي صلاة عيد الأضحي وسط الآف من المواطنين بمسجد ناصر بمدينة بنها

أدي الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها وسط الآف من المواطنين الذين توافدوا منذ الفجر لأداء الصلاة بالساحة وسط أجواء احتفالية سادت الميدان بحضور اللواء/ طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والدكتور/ عواد أحمد السكرتير العام واللواء/ حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وعدد كبير من الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة القليوبية.

وردد المصلون التكبيرات والابتهالات عقب صلاة الفجر، حتى موعد صلاة العيد حيث القي إمام مسجد ناصر ببنها خطبة العيد عن فضل ايام العيد ووقفة عرفات ودعي الحاضرون الي التسامح ونشر قيم المحبة وطاعة الوالدين مثلما فعل اسماعيل عليه السلام مع ابيه ابراهيم .. وكذا التزاور وصلة الرحم يجب الا تقتصر فقط علي ايام العيد وانما علي مدار العام .. واختتم الإمام خطبته بالدعاء الي مصر ، داعيا المولي عز وجل ان يديم علينا نعمة الامن والامان ، مؤكدا ان الذين يقومون بالأعمال الارهابية لا دين لهم.

وعقب الصلاة قام محافظ القليوبية باستقبال المهنئين من القيادات التنفيذية ومديرى المديريات المختلفة وشعب القليوبية بمناسبة عيد الاضحى مقدما التهنئة لشعب القليوبية وللامة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحي المبارك سائلا المولي عز وجل أن يعيده بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وشعبها وأمنها وجيشها.