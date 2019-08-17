محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة كباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها

كتب/معاذجمال

قاد الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم حملة مكبرة بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والأستاذ حمدي سلامة رئيس مدينة بنها واللواء علاء عزمي حكمدار مديرية أمن القليوبية واللواء مروان حبيب مساعد مدير أمن القليوبية وعدد كبير من الأجهزة الأمنية المشاركة في تنفيذ الحملة.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات بمنطقة الكباري وميدان وابور الثلج بالمدينة كما تم رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين لفتح الشوارع الرئيسية أمام حركة مرور السيارات ولتامين عبور المواطنين ولإعادة الوجه الحضارى والجمالي لشوارع المدينة.

ومن جانبه وجه محافظ القليوبية خلال تنفيذ الحملة بإزالة جميع الإعلانات المخالفة وإزالة جميع واصلات الكهرباء المخالفة ودهان واجهات العمارات والمنازل باللون الموحد ورصف وتشجير الميدان بالكامل ومراجعة أعمدة الإنارة مؤكدا أنه سيتابع بنفسه يوميا الوضع بالميدان وإستمرار الحملات لعدم رجوع الإشغالات مرة أخرى

كما أصدر محافظ القليوبية تعليمات مشددة لأصحاب المحال التجارية بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي على الشارع مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس مرورية وخاصة في أوقات الذروة، مؤكدا انه فى حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شدد المحافظ على إزالة ورفع كافة التندات الموجودة أمام المحلات فورا والالتزام بحدود المحل موضحا ان حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين مستمرة وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة المرافق والمرور والأجهزة التنفيذية لمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الانضباط في الشارع ولعودة الوجه الحضارى والجمالي للمدن.