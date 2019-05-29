محافظات

محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمستشفى الحميات ببنها

30 مايو، 2019
540 أقل من دقيقة

قام الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بجولة تفقدية لقسم العناية المركزة بمستشفى حمايات بنها للاطمئنان على حالة المرضى يرافقه الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والأستاذ حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وأشاد المحافظ بمستوى مستشفى الحميات والأداء المتميز لجميع العاملين بها وما لمسه خلال الزيارة من حالة الرضا التام من أهالي المرضى ومستوى الخدمة وخلال الجوله التفقدية أمر سيادته بسرعه توفير غرفة رعاية مركزة لمريض قام أحد اقاربه بطلب مساعدته وقد اطمن سيادته علي نقل المريض لغرفة الرعاية المركزة
كما أكد المحافظ أنه يسعى للارتقاء بالمنظومة الصحية للمواطنين المترددين على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لافتًا إلى قيامه بالمرور الدوري على المستشفيات التابعة وخاصة المستشفى العام لمتابعة ما يجري تنفيذه من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة ومتابعة سير المنظومة وآراء المواطنين حول تقديم الخدمة الطبية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

8 ديسمبر، 2018
216

بحملة انضباطية بالبحيرة ضبط 62 قضية متنوعة و930 حبس جزئي و 226 حبس مستأنف و116 مخالفة و1783 مخالفة مرورية

7 نوفمبر، 2018
161

ملتقى التوظيف يلقى اقبال كثيف من الشباب من الجنسين بمجمع دمنهور الثقافي للحصول على فرصه عمل

21 نوفمبر، 2018
142

المغربي يهنئ عدوى لانتخابه رئيسا للبورد العربي لجراحة العظام بمجلس التخصصات الصحية

1 ديسمبر، 2018
132

كل يوم جمعة ” في حاجة حلوة ” ..استكمال أعمال مبادرة ” بإيدك تطور قريتك ” بقرية ورورة

إغلاق