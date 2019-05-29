محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمستشفى الحميات ببنها

قام الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بجولة تفقدية لقسم العناية المركزة بمستشفى حمايات بنها للاطمئنان على حالة المرضى يرافقه الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والأستاذ حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وأشاد المحافظ بمستوى مستشفى الحميات والأداء المتميز لجميع العاملين بها وما لمسه خلال الزيارة من حالة الرضا التام من أهالي المرضى ومستوى الخدمة وخلال الجوله التفقدية أمر سيادته بسرعه توفير غرفة رعاية مركزة لمريض قام أحد اقاربه بطلب مساعدته وقد اطمن سيادته علي نقل المريض لغرفة الرعاية المركزة

كما أكد المحافظ أنه يسعى للارتقاء بالمنظومة الصحية للمواطنين المترددين على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لافتًا إلى قيامه بالمرور الدوري على المستشفيات التابعة وخاصة المستشفى العام لمتابعة ما يجري تنفيذه من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة ومتابعة سير المنظومة وآراء المواطنين حول تقديم الخدمة الطبية.