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محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بباسوس وشلقان بالقناطر الخيرية بسبب البناء المخالف

11 سبتمبر، 2019
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محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بباسوس وشلقان بالقناطر الخيرية بسبب البناء المخالف

كتب السيد يوسف

أقال الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم رئيس الوحدة المحلية بباسوس وشلقان بالقناطر الخيرية بسبب المخالفات على البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف على الأرض الزراعية مما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم المحلية

جاء ذلك خلال جولته الصباحية لقرى الوحدة المحلية بباسوس وشلقان حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء وإزالة المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بتشكيل لجنة لحصر جميع المخالفات بالوحدة من تعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإشغال طريق وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ اللازم قانوناً حيال هذه المخالفات الصارخة.

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