محافظ القليوبية يكرم قيادات إدارة قها التعليمية

التايم المصرية / وحيد العطار

تقديرا للجهد الذي تبذله القيادة النشيطة بإدارة قها التعليمية وإعترافا من القيادة بالنجاح الذي حققتة إدارة قها التعليمية في طل قيادتها النشيطة المتميزة دائماً الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام إدارة قها التعليمية والأستاذة عزة فتحي وكيل إدارة قها التعليمية كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الدكتورة وفاء طنطاوي والأستاذة عزة فتحي وذلك تقديرا من محافظة القليوبية للمجهود المتميز والواضح بالإدارة في ظل قيادتهنا والذي تجلي واضحا في نتائج الشهادة الثانوية والإعدادية هذا العام

جاء ذلك خلال الإحتفالية الكبري الذي نطمتة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمدرسة ترسا الثانوية وذلك لتكريم أوائل الطلبة بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية واللواء حسن جندية مساعد مدير أمن القليوبية الأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ونواب دائرة طوخ وقها الدكتور محمد الفيومي والأستاذ أحمد بدوي والدكتور محمد سليم

والعديد من القيادات التتفيذية والشخصيات العامة بمحافظة القليوبية

هذا وتتقدم إسرة جريدة وموقع التايم المصرية بقيادة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والإعلامي الأستاذ طارق درويش مدير التحرير وجميع الإعلاميين بالموقع بخالص التهاني القلبية لقيادات إدارة قها التعليمية بقيادتها المحترمة المتميزة وخالص أمنياتهم بدوام النجاح والتوفيق لإدارة قها التعليمية