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محافظ القليوبية يكلف السكرتير العام المساعد بإزالة الأدوار المخالفة ببرج سكني بمدينة بنها فورا

16 سبتمبر، 2019
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محافظ القليوبية يكلف السكرتير العام المساعد بإزالة الأدوار المخالفة ببرج سكني بمدينة بنها فورا

 

بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية قاد اللواء/ حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية اليوم الإثنين الموافق ١٦/٩/٢٠١٩ يرافقه الأستاذ/ حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها والأستاذ/ علي إمام نائب رئيس مجلس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة ببرج سكني بمنطقة بنها الجديدة بمدينة بنها يبلغ ١٢ دور على مساحة ١٣٠ متر، به ٦ أدوار حاصلة على ترخيص والباقي مخالف وتم عمل شدات خشبية تمهيدا للبناء المخالف، حيث تم وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على ومصادرة ١٠ طن أسمنت، وتم فك الشدة الخشبية وتنفيذ إزالة جزئية للدور الثامن وإزالة الشدات الخشبية ل ٣ أدوار أخرى للقضاء على المخالفة في مهدها، ومازال العمل يجري على قدم وساق حاليا لإزالة جميع الأدوار المخالفة تنفيذا للقانون الذي نخضع له جميعا وحفاظا على أرواح المواطنين وإرساء هيبة الدولة المصرية.

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