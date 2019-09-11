محافظ القليوبية يكلف السكرتير العام المساعد بحملة واسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة الخانكة

السيد يوسف

تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بالتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولية الزراعية وغيرها والقضاء عليها في مهدها وإزالة الأكشاك وملاحقة الإشغالات وضبط المخالفين ومتعدي حرم الطرق

قام اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية بحملة لإزالة التعديات علي الرقعة الزراعية وإزالة الإشغالات بمدينة الخانكة وقد رافق سيادته الأستاذ طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة والأجهزة التنفيذية بالمدينة وعدد من القيادات الأمنية

حيث تم إزالة عدد 29 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بموجب24 حالة زراعية و 2 حالة بناء مسلح و 3سكة حديد و2آثار وقد تم فصل الكهرباء والخدمات عنهم وإزالتها فورا وذلك للقضاء علي ظاهرة التعدي علي أراضي أملاك الدولة لاسيما الأراضي الزراعية والتي تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها بالإضافة إلي إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتنتهك حرمة الشارع حيث تم إزالة 3أكشاك وذلك لحماية الطريق وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية كما وجه السكرتير العام المساعد بضرورة المتابعة المستمرة ومكافحة الاشغالات أولا بأول .