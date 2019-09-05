محافظ القليوبية يكلف السكرتير العام والسكرتير المساعد بتسليم مواطني حي الكويتي بالجبل الأصفر أوراق تخصيص الشقق وإيصال الدفع

بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم محافظ القليوبية قام اليوم الخميس 5/9/2019 الدكتور / عواد أحمد علي السكرتيرالعام واللواء/حمدي الحشاش السكرتيرالعام المساعد يرافقهما العميد/خالد كشك رئيس مركز ومدينةالخانكة والأستاذ/طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة بتسليم مواطني حي الكويتي بالجبل الأصفر أوراق تخصيص الشقق وإيصال الدفع وكذا حملة نظافة مكبرة واستكمال الإزالاات بحضور عبير فارس رئيسةالوحدةالمحليةبالجبل الأصفر وأحمد رزق رئيس الوحدةالمحليةبعرب العليقات وعدد كبير من القيادات التنفيذية وسائقي ومعدات الوحدات ومجالس المدن لكل من حي غرب وشبين القناطر والخصوص وكفرشكر والقناطرالخيرية وطوخ ف كما تم عمل حملة نظافة مكبرة بسيارات جميع المراكز والمدن بطريق حي الكويتي بالجبل الأصفر بداية من طريق حي السلام حتى مصنع تدوير المخلفات بالحي التابع لمحافظة القاهرة وتم رفع تراكمات من على جانبي طريق المصرف وطريق محطة السلام بكمية حوالي ( 1000 ) طن وتم تسوية الطريق ووضع الرمال الصفراء عليه بعد رفع التراكمات وكذا استكمال تسليم باقي أوراق التخصيص والمستندات الخاصة بالمواطنين المستحقين للوحدات السكانية بمنطقة مسار مشروع ترعة الطواريء بمنطقة حي الكويتي الكائن بوحدةالجبل الأصفر وتسليم المستحقين الفعليين منهم للحصول علي وحدات سكنية بديلة حيث تم تسليم عدد 67 تخصيص اليوم للذين شملهم الحصر الفعلي من أصل عدد 83 مواطن وتم التوقيع علي تصريح بتخصيص مسكن اعتبارا من 1/3/2020 طبقا لتوجيهات السيد/ رئيس مجلس الوزراء لتخصيص وحدة سكنية بمشروع أهالينا 2 بالقاهرة علي أن يتم دفع قيمة الإيجار من قبل المحافظة للمواطنين كسكن بديل يتم تحمله من قبل المحافظة حتى استلام الشقة في أول مارس ويتم وضع المبلغ لكل مواطن في فيزا خاصة به بمبلغ 4500 جنيه من المحافظة وجاري استكمال باقي الإزالاات لباقي المنازل الموجودة داخل حيز المسار الرابط من طريق جسر السويس مرورا بالطريق الدائري والسلام وكذا حي الكويتي بالجبل الاصفر حتى طريق مصر بلبيس الصحراوي قبل مدخل مدينة العبور مباشرة بطول 13 كيلو متر والصور توضح ذلك .