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محافظ القليوبية يناقش إنشاء عربات الطعام المتنقلة بعدد من مدن المحافظة في ضوء قرار وزير التنمية المحلية بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

5 سبتمبر، 2019
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ناقش الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ آليات تنفيذ قرار اللواء/ محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رقم 111لسنة 2019 ، بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 ، والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
كما حضر الاجتماع الدكتور /عواد أحمد علي السكرتير العام وكلا من رئيس حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ورؤساء مدن بنها وقها ومديري الشئون القانونية والاستثمار والتخطيط العمراني والتطوير الحضري والتواصل المجتمعي.
حيث تم مناقشة البدء في تنفيذ الوحدات بمدن شبرا الخيمة وبنها وقها وفقا للإشتراطات التي يحددها القانون وبما لا يشوه المظهر الجمالي للشارع لخلق فرص عمل للشباب حيث تم مناقشة آلية الترخيص التي سيتم الإعلان عنها وضرورة الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة و اتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية و الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره.
وأضاف محافظ القليوبية أنه سيتم الإعلان بمجالس المدن عن المشروع موضحا به الشروط المطلوبة والأماكن التي ستوضع بها العربات وتحديد ما إذا كانت متحركة أم ثابتة وسيكون هناك شفافية في اختيار الشباب عن طريق القرعة العلنية لمن ينطبق عليهم الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة بدقة.

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