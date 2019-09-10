محافظ القليوبية يناقش مشكلة مصرف البلبيسى لمواجهة إرتفاع مناسيب المياه وتضرر الأهالي

كتب/السيد يوسف

عقد الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم إجتماعا بحضور الاستاذة/ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور/ عواد أحمد علي السكرتير العام والعميد/ خالد كشك رئيس مدينة الخانكة وكلا من السادة مديرى الرى والطب البيطرى والبيئة والجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي وإدارات النظافة والشئون القانونية والمكتب الفنى وذلك لمناقشة مشكلة مصرف البلبيسى لمواجهة إرتفاع مناسيب المياه وتضرر الأهالي نتيجة إنسداد تغطية الكيلو (60) علي مصرف بلبيس بطول 500 متر بناحية القلج بسبب وجود أتربة وقمامة من سلوك الأهالي مما يتسبب في إرتفاع منسوب المياه في بالوعات الصرف الصحي وتضرر الأهالي.

ومن جانبة وجه محافظ القليوبية بإزالة القمامة الموجودة علي جسري المصرف مع عمل كافة ما يلزم لعدم إلقاء القمامة في المصرف أو علي الجسور كما سيتم مخاطبة السيد وزير الموارد المائية والري بفتح 2 بوابة من السحارات الجديدة لنقل مياه مصرف بلبيس لاستيعاب الكميات المتزايدة بالمصرف وتهالك السحارة القديمة وعدم استيعابها لتصرفات محطات المعالجة بالجبل الأصفر وسرياقوس لرفع الضرر الواقع على المناطق السكنية نتيجة فيضان مياه المصرف على الجسور نظرا لعدم كفاءة السحارة القديمة.