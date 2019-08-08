محافظ القليوبية يهنىء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك

أرسل الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك وجاء فيها : ” يسعدنى ان ارسل لفخامتكم بالاصالة عن نفسى وبالانابة عن ابناء محافظة القليوبية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الفخر والاعزاز والتهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك كما يطيب لي ولجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة أن نبعث لفخامتكم أسمى معاني التهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات في ظل قيادتكم الرشيدة ، رعاكم الله ووفقكم وسدد على طريق الحق خطاكم وكل عام وفخامتكم بخير”.

كما أرسل محافظ القليوبية برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف والدكتور/على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور/محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والسادة الوزراء وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة .

ويتقدم السيد المحافظ بخالص التهنئة لاهالى محافظة القليوبية واعضاء الجهاز التنفيذى والسادة اعضاء مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك متمنيا ان يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء