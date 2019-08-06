محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون مع شركة نستلة للمياه لتطوير مركز شباب كفر الأربعين بمركز بنها خلال 12 شهر بتكلفة 2.5 مليون جنيه

كتب/وحيد العطار

في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية لمساهمة القطاع القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لصالح المواطنين قام الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة نستلة للمياه لإنشاء مركز شباب كفر الأربعين بمركز بنها خلال 12 شهر وتشتمل أعمال التطوير على إنشاء مبني إداري وصالة للألعاب وإنشاء مساحات خضراء بالإضافة الي التجهيز الإداري وأعمال الدهانات والإنارة الإنارة وما يلزم من تجهيزات كأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرياضية.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور/ راسم دباس رئيس مجلس إدارة شركة نستلة للمياه والدكتور/عواد احمد على السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندسة/ وفاء عبد الفتاح مدير مديرية الإسكان والأستاذ حمدي سلامة رئيس مدينة بنها واللواء/ مجدي سيف عضو مجلس النواب.

وأكد المحافظ أنه تم التعاقد مع الجهة التي ستقوم بتنفيذ الأعمال وفقا للدراسات والتصميمات المعتمدة من إستشاري المشروع ومن السيد مستشار محافظ القليوبية للشئون الهندسية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة نستلة للمياه قامت بالعديد من المبادرات المجتمعية في أكثر من مجال.

وقد صرح دكتور راسم دباس، أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية نستله للمياه مصر لتطوير وتحسين حياة المواطنين ودعم الشباب في المجتمعات التي تعمل بها، وذلك من خلال إعادة بناء وتطوير مركز شباب كفر الأربعين بمحافظة القليوبية، وأكد دباس أن تكاتف جهود نستله للمياه مع جهات الدولة المتمثلة في محافظة القليوبية تبين مساهمة نستله للمياه في التوجه العام نحو دعم الشباب وتشجيعهم لممارسة الرياضة وتبني أساليب الحياة الصحية.

يأتى ذلك انطلاقا من حرص محافظة القليوبية على التعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق استراتيجية المحافظة الهادفة إلى النهوض بقطاع الشباب والرياضة والتى يأتى من بين محاورها الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز تخدم الأسرة والمجتمع، وتقديم المزيد من الدعم للشباب الرياضيين وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة وحصد الميداليات فى مختلف المحافل والبطولات.