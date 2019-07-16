محافظ المنوفية يلغي ترخيص سيارتين أجرة لمخالفتهم التعريفة المقررة

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إلغاء تراخيص عدد (2) سيارة أجرة تعمل علي خط شبين الكوم – الشهداء، والعكس وذلك لمخالفتهم التعريفة المقررة وفقاً للقرار رقم (547) لسنة 2019.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مدير عام مشروع المواقف بالمنوفية بأنه فور تلقي بلاغ من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد مخالفة السيارة رقم (9356 م.ع.أ ) العاملة على خط شبين الكوم – الشهداء والسيارة رقم (2513 م.ق.أ ) العاملة على خط الشهداء – شبين الكوم بتقاضيهم أجرة زيادة عن التعريفة المقررة وإجبار الركاب على ذلك.

وأكد محافظ المنوفية علي أنه سيتم التعامل بحزم ضد أى مخالف وغير ملتزم باللوائح والقوانين وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، موجهاً إدارة مرور المنوفية ومدير عام المواقف بإستمرار تشديد الرقابة علي مواقف السيارات لضمان إلتزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بنطاق المحافظة بالتعريفة الجديدة ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن تنفيذ التعريفة بكل دقة حفاظاً على حقوق المواطنين.