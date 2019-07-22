محافظ المنيا يوجه بعدم فرض زي مدرسي جديد

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على جميع مديري المدارس الرسمية والخاصة في مختلف المراحل التعليمية بجميع مدارس المحافظة وتوابعها، بعدم فرض زى مدرسي مختلف عن العام الماضى، على أن يستفيد ولى الأمر من المدة القانونية المحددة بـ3 سنوات، للسماح بتغيير الزى.

كما وجه إلى عدم قصر شراء الزى على شركة أو متجر أو محل معين، او وضع مواصفات تقتضى شرائه من مكان أو تاجر بعينه، ما يمثل عبئا على أولياء الأمور، وزيادة إضافية على كاهل الأسرة.

وشدد على جميع الإدارات التعليمية، ضرورة المتابعة الدورية، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.