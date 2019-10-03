محافـظ المنوفية يتقدم المسيرة الشبابية إحتفالاً بالذكرى الـ 46 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

تقدم صباح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية المسيرة الشبابيه التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة إحتفالاً بالذكري الـ46لإنتصارات حرب أكتوبرالمجيدة بمدينة شبين الكوم ، رافقه خلالها وكيل وزارة الشباب والرياضة ووفد بيت العائلة المصرية والمستشار العسكرى للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ، يأتى ذلك فى إطار إحتفالات محافظة المنوفية بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

حيث إنطلقت المسيرة من أمام بوابة الإستاد الرياضي مروراً بشارع جمال عبدالناصر وحتى ديوان عام المحافظة بشبين الكوم ، فيما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهورى وسط حضور جماهيرى مرددين هتافات تحيا مصر والأناشيد الوطنية، وكذا تم عرض فقرة التنورة .

هذا وقد قام محافظ المنوفية بمصافحة الشباب من حملة الأعلام والحضور المشاركين فى المسيرة ، مؤكداً علي عظمة مصر وقوتها المسلحة وتفوق الجندي المصري وقيادته في التخطيط للمعركة من خلال التدريب وإعداد القوات وإختيار التوقيت المناسب ، مشيراً إلي أن ملحمة أكتوبر المجيد زاخرة بنماذج عديدة لا تحصي من هؤلاء الأبطال ممن يستوجب في حاضرنا الحالي الإقتداء بهم لبذل الغالي والنفيس حبا في وطننا الغالي، مقدماً تحية إجلال وتقدير وعرفانا بمن قدموا أرواحهم فداء تراب مصر لننعم نحن بالأمن والسلام داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

من جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة للقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكري إنتصارات أكتوبر، مؤكداً على دور القوات المسلحة فى حفظ أمن وإستقرار البلاد وسلامة أراضيها ، مشيداً بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء فى الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه عبر عصور التاريخ ، موجهاً الجميع بإستمرار العمل والكفاح بروح نصر أكتوبر العظيم لإستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.