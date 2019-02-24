عربى ودولى

محاولة اختطاف طائرة بنجلاديشية متجه الى دبي

24 فبراير، 2019
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كتبت منى توفيق

افادت وكالة اﻷنباء الفرنسية تعرض أحدى الطائرات التابعة لشركة بيمان بنجلاديش اليوم لمحاولة اختطاف فاشلة واضاف المصدر أن الطائرة كانت بدايتها اتجاهها من دكا إلى مطار دبي الدولي واشار المصدر أن الطائرة تمكنت من الهبوط اﻷضطراري في مطار شاه امانات الدولي في بنجلاديش وتم اجلاء جميع المسافرين البالغ عددهم 142 راكبا بأمان من الطائرة من طراز 737
متابعا أن افراد طاقم الطائرة تعرض ﻹطلاق نار ومازال الخاطفون على متن الطائرة المحاصرة من قوات اﻷمن التي فرضت طوقا امنيا في المطار

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