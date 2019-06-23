عاجلعربى ودولى

محاولة انقلاب فاشلة في اثيوبيا

23 يونيو، 2019
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محاولة انقلاب فاشلة في اثيوبيا

كتبت منى توفيق

نقلت وكالة روتيرز عن التلفزيون الرسمي اﻷثيوبي يوم اﻷحد ان جنرالا بالجيش يقف وراء محاولة انقلاب في ولاية أمهرة اسفرت عن مقتل لا يقل عن اربعة من المسؤولين البارزين
واشارت وسائل إعلام رسمية ان الجنرال يدعى اسامنيو تسيجي وهو رئيس جهاز اﻷمن في ولاية أمهرة هو مدبر محاولة اﻹنقلاب ومن جانبه اتهم مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد اسامنيو تسيجي بالتخطيط لمحاولة اﻹنقلاب موضحا ان فرقة قتل يقودها رئيس جهاز اﻷمن في أمهرة شمال غرب البلاد اقتحمت اجتماعا وقتلت حاكم ولاية أمهرة د. امباتشو مكونن ومستشاره البارز إيزي واسي والجنرال جزائي إبرهه بينما اصيب المدعي العام بجروح ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة اﻷركان سياري ميكونين من قبل حارسه الشخصي وهو محتجز اﻵن واضاف ان قائد اركان الجيش الجنرال سيارى ميكونين كان ضحية هجوم نفذته مرتزقه
ومن جهتها افادت السفارة اﻷمريكية في اثيوبيا سماع دوي اطلاق نار في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة وهى واحدة من تسع ولايات في البلاد وتعتبر ثاني اكبر الولايات من حيث عدد السكان ينتمون لاكثر 80 مجموعة عرقية وتعتبر مركز للنقل الجوي لمسافات طويلة كما تعتبر ضمن اسرع اﻷقتصاديات نموا في العالم وحذرت رعاياها اﻷمريكين المقيمين في هذه الولاية بعد ورود معلومات لديها بوقوع اعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة
وتولى آبي أحمد رئاسة الوزراء بعد انتخابات العام الماضي وشرع في انهاء القمع واﻹفراج عن السجناء السياسين ورفع الحذر عن اﻷحزاب السياسية ولكن العنف العرقي تزايد بعد وصوله إلى الحكم حسب تقرير اﻷمم المتحدة واضطر 2.4مليون من اﻷثيوبيين من النزوح نتيجة لذلك
وفي خبر عاجل صرح رئيس الوزراء ان ولاية أمهرة تحت السيطرة الكاملة للقوات اﻷثيوبية بعد محاولة اﻹنقلاب الفاشلة وتم اعتقال مدبرين اﻹنقلاب

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