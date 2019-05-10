محاوله اغتيال لمحرر صحفى القليوبية بمركز طوخ والشرطه فى حاله غموض تام

قام أحد البلطجيه بدخول منزل الأستاذ محمد الشيخ محرر صحفى بجريده التايم المصريه وكان فى حاله تعجب وقام أشخاص بالتعدى والتهجم عليه بمنزله لسبب بأقوال المحرر بأنه قد تم نشر خبر على الموقع الإلكتروني للمحافظه ومجلس مدينة طوخ بنشر أخبار ملفات فساد الابراج المخالفه بمركز طوخ وكانوا هؤلاء الأشخاص الذين قد قاموا بالتعدى عليه ومحاوله قتله على حسب أقواله وكانت التعدى بحدوث إصابات خطيرة بقطع فى أذنه وضربه على راسه بسلاح حديدى مما أدى إلى فقد وعيه تماما وكان أحد البلطجيه وكانت له صله قرابه بينهم ويدعى ع ال وتم نقله بمستشفى بنها الجامعه وحتى الآن فى حاله إغماء وفقدان للوعى وهذا الحدث كانت بعض أسبابه أيضا لربط نشر خبر ملفات الفساد بالواقعه للعقارات والأبراج المخالفه