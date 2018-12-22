” محفوظ ” يتابع أخر تطورات مد مترو الانفاق الي قليوب ومكاتبة لنزع ملكية الاراضي المطلوبة

القليوبية – دعاء درويش

تابع العميد جمال محفوظ – عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب ورئيس لجنة حزب ” مستقبل وطن ” عن الدائرة ،آخر تطورات مشروع مد مترو الأنفاق من شبرا الخيمة الي قليوب.

وصرح العميد جمال محفوظ انه من خلال متابعته المباشرة والمستمرة للمشروع اتمام مكاتبة هيئة الانفاق إلي محافظة القليوبية لتحديد الأراضي المطلوبة علي طول خط السير من شبرا الخيمة الي قليوب ، والتنسيق بينهم لإزالة أي عوائق خاصة بالمشروع .