محمد السيد بالقصير لمتابعة الكهرباء

كتب / محمد يعقوب

في اطار حرص سيادته لتقديم خدمه مميزه للمواطنين وتوفير الطاقه الكهربائيه لهم قام صباح اليوم السيد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بزياره مفاجأة لهندسة كهرباء القصير جنوب البحر الأحمر وكان في استقبال سيادته اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير والنائب احمد ابو حامد عضو مجلس النواب وفور وصول سيادته تفقد محطة محولات القصير الجديدة والذي يتم انشاءه لتنمية جنوب البحر الأحمر وتوفير الكهرباء لهذه المنطقة الواعده اقتصاديا وقد استمع سيادته الي شرح وافي وعن الموعد الزمني لدخول المحطه الخدمه ثم توجه سيادته بعد ذلك الي محطة توليد كهرباء القصير الغازيه لاطمئنان علي وحدات التوليد والقدرات الكهربائية المتاحه حيث ان الاحمال تضاعفت وبشكل كبير فجاءه في مدينة القصير وقد قرر سيادتة ارسال مجموعه من وحدات الطوارئ قدرك الوحده الواحده ميجاوات للمساهمة مع وحدات توليد الديذل وخط ربط القصير سفاجا في توفير الكهرباء للمواطنين وحتي الانتهاء من محطة محولات القصير ودخولها الخدمه ثم توجه سيادته الي هندسة كهرباء القصير واطلع سيادته علي سجلات الاعطال والفصل والتوصيل وزمن اصلاح الاعطال وشدد سيادتة علي ضرورة تواجد فرق اصلاح الاعطال علي مدار الساعة كما طالب سيادته بضرورة التوجه فورا الي مكان العطل واصلاحه كما شدد سيادته علي ضرورة مكافحة سرقات التيار المنتشرة وبشكل كبير وكذلك ضرورة تحصيل مستحقات الشركة حتي تفي الشركة بالتزماتها وطالب سيادته بضرورة ارتداء العاملين مهمات الامن والسلامه والصحه المهنيه عند قيامهم باعمالهم وماذال سيادته يتفقد احياء مدينة القصير ويتابع سيادته قياس الاحمال وكذلك خطط الاحلال والتجديد والتوسعات وقد قوبلت هذه الزياره بترحاب كبير من اهالي مدينة القصير وقد قدم السيد النائب احمد ابو خليل الشكر والتقدير للسيد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لاهتمام سيادته الكبير بتلبية طلبات المواطنين وتوفير الكهرباء لهم وقال انه نيابتنا عن اهالي القصير ومحافظة البحر الأحمر نقدم خالص الشكر والتقدير والاحترام لهذه الشخصيه الوطنيه المخلصة لله والوطن المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء شكرا لهذا الرجل الوطني المخلص المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذي يعمل ليل نهار من اجل تقدم واذدهار ورفعة الشركة حتى اصبحت مؤسسة وطنية تساهم في بناء مصر الحديثة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شكرا لكل يد تعمل وتبني في مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر