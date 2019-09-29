محمد الشيخ يوجه رساله شكر وتقدير لشعب المصري

أمل مصطفي

وجه محمد الشيخ أمين مباردة مصر الشباب كل التحية والتقدير للشعب المصري علي المشهد الذي ضرب أروع الامثله في حب و دعم الرئيس السيسي والدوله المصريه

وافاد الشيخ إن الشعب المصري خرج في أبهى صورة للرد على الإشاعات التي تردد عن ان الجيش المصري يبني مصر لمصلحتة الخاصة وان الخروج بالأمس كان دعوة كل المثقفين للشباب الوطني للوقوف والرد على هذة الشائعات الخثيثة والتي الهدف منها زعزعة عقيدة المصريين للثقة في القيادة السياسية، معلقا كان أبلغ رد هو نزول المصريين للاحتفال دون تخريب والتي ظهر فيها الصورة الرائعة لتلاحم الشعب المصري ووقوفة دائما خلف القيادة السياسية.