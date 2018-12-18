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محمد بن راشد آل مكتوم يعلق على تأهل العين إلى نهائي كأس العالم للأندية

18 ديسمبر، 2018
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هنأ الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، فريق العين الإماراتي بالفوز على فريق ريفر بليت ووصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب راشد ” من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ،”أسعدنا وأمتعنا وأفرحنا “الزعيم” العيناوي اليوم بتأهله لنهائي كأس العالم للأندية ٢٠١٨ … أداء رجولي وبطولي من فريق يعشق البطولات .. ألف مبروك .. وعقبال الكأس”.

وانتهت مباراة العين الإماراتى وريفر بليت، بفوز الفريق الإماراتي بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 7-6 فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد هزاع بن زايد في إطار دور نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية.

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