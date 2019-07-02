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محمد رمضان يحصد 12.5 مليون مشاهدة لـ كليب بابا.. فيديو

2 يوليو، 2019
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تخطى الفنان محمد رمضان حاجز الـ 12 مليون مشاهدة، لأحدث أغانيه “بابا” التي تم طرحها الثلاثاء 18 يونيو، على طريقة الفيديو كليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا المنتجة للكليب، إذ بلغت مشاهدات الكليب 12 مليونا ونصف المليون مشاهدة حتى الآن.

أغنية “بابا” من كلمات: خالد بدران، ألحان وتوزيع: رامي المصري، مدير تصوير: أحمد عبد القادر، إخراج: أحمد عبدالواحد، إنتاج: روتانا.

ويعد كليب “بابا” أول أعمال محمد رمضان مع شركة روتانا، بعد تعاقده معها لمدة 3 سنوات.

ويتضمن التعاقد، أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والفيديو كليب، وتعهد بإقامة الحفلات الغنائية له، وإدارة أعماله خارج مصر، لمدة 3 سنوات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كان مسلسل “زلزال” الذى شارك فى بطولته حلا شيحه وماجد المصري وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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