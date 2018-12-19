محمد سليم يؤكد : محطة معالجة الصرف الصحي لقرية كومبتين ثلاثية الأبعاد علي آحدث التقنيات

التايم المصرية /

في حوار خاص وحصري للتايم المصرية للنائب محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية حزب مستقبل وطن آكد آن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كومبتين مصممة علي آحدث التقنيات ولآول مرة ينفذ محطة لمعالجة الصرف الصحي بالقليوبية بمثل هذه التقنيات الحديثة ثلاثية الأبعاد

هذا وقد آكد النائب محمد سليم آن هذه المحطة تختلف إختلافا جذريا عن سابقتها من محطة الصرف الصحي بالقليوبية حيث آنها محطة ثلاثية الأبعاد مغطاة لا ينفذ منها آية روائح كريهة آو آية آضرار محاطة بصور يحيط بالمحطة يصل إرتفاعة لخمسة آمتار

كما آكد محمد سليم آن المياه الخارجة من محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كومبتين تصلح لري الآراضي والمحاصيل الزراعية وذلك نظرت لنقاء المياه التي تمت معالجتها بالمحطة

هذا وقد آكد النائب محمد سليم آن محطة الصرف الصحي لقرية آجهور الكبري محطة صغيرة الحجم وليست مصممة بتقنيات حديثة ولذلك فبها بعض العيوب مما يجعلها غير مؤهله لتحمل الصرف الصحي لقرية آجهور الكبري نظرا لكثفتها السكانية العالية ولذلك فسيتم إدراج 40% من منازل قرية إجهور الكبري علي محطة كومبتين وآيضا سيتم ضم الصرف الصحي لقرية شبراهارس وذلك لمساحة محطة معالجة الصرف الصحي الكبيرة وتقنيتها الحديثة

هذا وقد آكد النائب محمد سليم آن هذه المحطة وإختيار مكانها مخطط من قبل الهيئة التنفيذية لمياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2007 وإيضا إختيار القري العشرة الملحقة علي هذه المحطة وهي قرية برشوم المحطة وعزبة كفر الفقهاء وقرية كومبتين وقرية عزبة الباجور وكفر النخلة وكفر العمار ومنشية العمار والكلايلة وخلوة عبد النبي وشبراهارس وقرقشندة ونظرا لما تمر به محطة آجهور الكبري من مشاكل وإرتفاع الكثافة السكانية لقرية آجهور الكبري سيتم إدراج 40% من منازل آجهور علي هذه المحطة

هذا وقد آكد محمد سليم آن هذه المحطة مقامة علي مساحة آربعة آفدنة وقيراط منها ثلاثة آفدنة ملك لوزارة الآوقاف المصرية