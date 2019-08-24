رياضةعاجل

محمد صلاح ضد النني .. التشكيل المتوقع لـ ليفربول وارسنال قبل لقاء اليوم

24 أغسطس، 2019
534 أقل من دقيقة

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، نظيره أرسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي “بريميرليج”.

ومن المتوقع ان يخوض الألمانى يورجن كلوب المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: جوميز- فان ديك – أرنولد – روبرتسون

الوسط: فابينيو – فاينالدوم – هندرسون

الهجوم: محمد صلاح – فيرمينيو – ماني.

بينما يخوض ايمري المدير الفني لفريق ارسنال المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: لينو

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 ديسمبر، 2018
205

حواس يروج للسياحة من البرازيل ويطالب بعودة نفرتيتي

13 يناير، 2019
1٬106

توجيه جديد من السيسي بشأن الخريطة الاستثمارية

25 أبريل، 2019
640

المجلس العسكري السوداني يصفع قطر بالغائه اتفاقية أكبر موانيها

16 مارس، 2019
671

تعرف علي سعر الذهب بعد التراجع بمنتصف تعاملات اليوم السبت

إغلاق