محمد صلاح ضد النني .. التشكيل المتوقع لـ ليفربول وارسنال قبل لقاء اليوم

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، نظيره أرسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي “بريميرليج”.

ومن المتوقع ان يخوض الألمانى يورجن كلوب المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: جوميز- فان ديك – أرنولد – روبرتسون

الوسط: فابينيو – فاينالدوم – هندرسون

الهجوم: محمد صلاح – فيرمينيو – ماني.

بينما يخوض ايمري المدير الفني لفريق ارسنال المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: لينو