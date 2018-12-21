محمد صلاح يسجل الهدف الأول فى شباك ولفرهامبتون بالدقيقة 18

سجل النجم المصرى محمد صلاح هدف ليفربول الأول فى مرمى مضيفه فريق ولفرهامبتون، خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب “مولينيو”، فى افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف محمد صلاح فى الدقيقة 18من زمن المباراة، لتصبح النتيجة تقدم الريدز 1 – 0.

وتصدر الفرعون المصرى قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا متفوقا على أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويعتلى ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى بـ 44 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.