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محمد صلاح يطير إلى تونس فى يناير لحضور حفل زفاف ساديو مانى

20 ديسمبر، 2018
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كشفت تقارير تونسية، أن النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، سيتواجد فى مدينة سوسة فى يناير المقبل، من أجل حضور حفل زفاف زميله السنغالى ساديو مانى على فتاة من أصول تونسية.

ذكرت إذاعة “موزاييك إف إم”، أن مدينة سوسة ستستقبل العديد من نجوم كرة القدم وفريق ليفربول فى حفل زفاف مانى فى 5 يناير المقبل، على رأسهم محمد صلاح، والألمانى يورجن كلوب مدرب الريدز.

أضافت الإذاعة أنه تم التأكيد الرسمى على حضور العديد من النجوم الآخرين بجانب لاعبى ليفربول بناءا على مراسلات رسمية بين وكيل مانى وبلدية سوسة، ومنهم بول بوجبا، نجولو كانتى، عثمان ديمبلى، ديديه دروجبا وصامويل إيتو، وذلك على متن طائرات خاصة.

يذكر أنه من المقرر أن يشارك محمد صلاح فى حفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” لتوزيع جوائز الأفضل فى القارة السمراء لعام 2018، فى العاصمة السنغالية “داكار”، والمقرر إقامته 8 يناير المقبل.

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