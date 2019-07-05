أخبار مصر

مخابرات دول معادية تحاول استغلال زيادة اسعار البنزين في هز الثقة بالحكومة المصرية

5 يوليو، 2019
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كتب طارق درويش 

كشفت خطة الاعلام عي قنوات قطر وتركيا عن تورط مخابرات دول معادية  في محاولة بث سموم الفتنة واشعال الموقف  ضد الدولة المصرية بسبب رفع اسعار البنزين

وعلمت التايم المصرية ان تميم كلف ايمن نور ومجموعة الاعلاميين الهاربين بقطر وتركيا الي بث المزيد من الشائعات و الفتن داخل المجتمع المصري لتأجيج الاوضاع و تفجير الموقف بحجة ان المواطن البسيط قد تاه في ضروب الحياة وانه اصبخ غير قادر علي مواجهة ظروف المعيشة الصعبة

كانت قنوات مكملين و الشرق و عدد من القنوات الموالية لتركيا وقطر قد بدأت امس واليوم حملات مكثفة ضد قرار رفع البنزين ومحاولة التشكيك في قدرة النظام علي تحقيق العدالة الاجتماعية

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