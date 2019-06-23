مدافع زيمبابوي: أوقفت خطورة محمد صلاح بهذه الطريقة بعد تكليفي بمراقبته

أعرب اللاعب ديفين لونجا الظهير الأيسر لمنتخب زيمبابوي عن سعادته بتكليف مدرب منتخبه، صنداي تشيدزامبوا له بمراقبة محمد صلاح، خلال مباراة الفريقين في إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وفاز المنتخب المصري على منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة بهدف مقابل لا شئ سجله محمود حسن تريزيجيه، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وقال لونجا في تصريحات لموقع “جول” العالمي، إنه شعر بالمتعة من خلال مشاركته بالبطولة ومراقبة صلاح، مضيفا “كان لدي شعور عظيم لأن المدرب أسند إلي مهمة مراقبة صلاح، إنه رجل رائع، وكانت لدي تعليمات بمراقبته حتى عندما يحاول الدخول إلى قلب الملعب وتسديد الكرة بقدمه اليسرى، أو حتى عندما يستلم الكرة خارج الصندوق”.

وأضاف صاحب الـ24 عام، كانت مهمة صعبة، التعامل مع تحركات صلاح، لذا اضطررت للتواصل مع لاعب خط الوسط الدفاعي للتمركز بشكل جيد وإغلاق الطريق أمام صلاح، موضحا لم أكن متوترا، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة للعب في كأس الأمم الأفريقية، كنت أريد إثبات نفسي..البطولة انطلاقة جيدة لي، وهي أفضل من الدوري الجنوب أفريقي”.

وأوضح الظهير، إنها أكبر بطولة في أفريقيا، لذا هي نقطة انطلاق لنا، لنكون أمام الأنظار داخل وخارج القارة، ونتخذ خطوات بالخارج.