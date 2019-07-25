مدبولي”: مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة من أفضل ما نفذته الدولة لأهالينا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم مشروعات بشاير الخير التي تهدف إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر سكان المناطق الخطرة، ورافقه في الزيارة، وزراء: الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات بشاير الخير “1” و”2″، واللذين يهدفان إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر بمنطقة غيط العنب، حيث أشار مسئولو المنطقة الشمالية العسكرية إلى أنه فيما يخص مشروع بشاير الخير “1”، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث تم انشاء ١٦٣٢ وحدة عبارة عن (١٧ بلوكاسكنيا مكونة من عدد ٣٤ عمارة دور أرضي وأحد عشر دوراً علوياً)، بالإضافة إلى مستشفى، ومسجد، ومركز تدريب، وسوق تجارى، وحديقةتعليمية للأطفال، ومركز انساني لذويالاحتياجات الخاصة.