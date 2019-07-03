مدبولي” و”الرزاز” يشهدان مراسم توقيع عدة بروتوكولات تعاون في قطاعات مختلفة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة بين مصر والأردن، وذلك علي هامش ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: في مجال الإستثمار، تم التوقيع علي برنامج تنفيذي في مجال “الترويج للاستثمار”، وكذا بروتوكول تعاون في مجال “المناطق الحرة الاستثمارية”، حيث وقع عن جمهورية مصر العربية، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعن المملكة الاردنية الهاشمية، طارق الحمورى، وزير التجارة والصناعة والتموين.

وفي مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الاسواق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز حماية المستهلك، وقعها الدكتور، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومديرية مراقبة الأسواق الأردنية، ووقعها طارق الحمورى، وزير التجارة والصناعة والتموين الاردني.

وفي مجال الإسكان، تم التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال “الإسكان والتشييد والبناء”، حيث وقع عن جمهورية مصر العربية، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، وعن المملكة الاردنية الهاشمية، سامى الداوود، وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء.

كما تم التوقيع علي بروتوكول تعاون في مجال “الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية”، حيث وقع عن جمهورية مصر العربية، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعن المملكة الاردنية الهاشمية، نضال البطاينة، وزير العمل.

وكذلك تم التوقيع علي خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون في مجال “الإدارة العامة والخدمة المدنية”، حيث وقع عن جمهورية مصر العربية، وزير القوي العاملة، وعن المملكة الاردنية الهاشمية، نضال البطاينة، وزير العمل.

كما تم التوقيع أيضاً علي بروتوكول تعاون في مجال “الموانىء”، حيث وقع عن جمهورية مصر العربية، ، وزير النقل، وعن المملكة الاردنية الهاشمية، المهندس أنمار الخصاونة ، وزير النقل.

وتضمنت المراسم التوقيع علي مذكرة تفاهم في مجال “التعاون الاذاعى والتليفزيونى”، بين الهيئة الوطنية للاعلام بمصر، والتي وقعت عنها، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، وبين مؤسسة الاذاعة والتليفزيون بالأردن، والتي وقع عنها، الدكتور وليد المعاني، وزير التربية والتعليم العالي.

وفي ختام مراسم التوقيع، قام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني بالتوقيع علي محضر اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.