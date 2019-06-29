أخبار مصر

مدحت نجيب رئيس حزب الاحرار المزيف ..خرج من السجن في قضية تزوير مخلة بالشرف وتلاحقه قضايا اخري

29 يونيو، 2019
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كتب طارق درويش 

خرج من السجن بعد قضاء عقوبة في قضية مخلة والشرف والامانة لمدة عام بالسجن الصحراوي 2 ووضع تحت المراقبة بديوان قسم مدينة نصر وله نموذج بمصلحة الامن العام قضايا متنوعة ويحمل النموذج رقم 6060 38

السجل الحافل بالقضايا لرئيس حزب الاحرار المزيف الذي يمنعه القانون من ممارسة اي حق سياسي لكونه ارتكب جريمة مخلة بالشرف والامانة وفقد شرط السمعة

الاوراق والاتهامات التي تعاود التايم المصرية نشرها تكشف فضيحة تورط المذكور في ممارسة العمل السياسي باسم حزب الاحرار الاشتراكيين وتضع التايم المستندات امام الكافة والجهات ووسائل الاعلام ليكون المزور عبرة لغيره من الخارجين علي القانون

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