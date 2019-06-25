رياضةعاجل

مدرب الكاميرون يطالب “كاف” بالموافقة على استبدال مهاجمه المصاب

26 يونيو، 2019
519 أقل من دقيقة

مدرب الكاميرون يطالب “كاف” بالموافقة على استبدال مهاجمه المصاب

قال الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى للكاميرون، إن الجولة الأولى فى البطولات المجمعة غالبًا ما تكون صعبة، مضيفًا: “واجهنا هذه الصعوبة فى الشوط الأول ولكن الاداء تحسن بالشوط الثانى، وأشعر بالرضى للفوز الذي حققناه، والذى سيجعلنا نستعد للجولة الثانية بشكل هادىء”.
وأضاف “سيدروف” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة اليوم، “واجهنا فريق غنيا المنظم ولم تكن مباراه سهلة كما تصورها البعض”، موضحًا أنه لازال يأمل أن يوافق الاتحاد الأفريقى على استبدال لاعبنا جويل تاجوى بعد رفضه الأول وقد قدمنا التماس ثانى أرجو أن ينال موافقته.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

25 أبريل، 2019
592

الأهلي يطارد بيراميدز على “قمة الدوري” بثنائية في مرمى المصري

7 ديسمبر، 2018
174

شاهد.. أول جلسة تصوير لرانيا يوسف بعد أزمة الفستان

22 مايو، 2019
571

السيطرة على حريق شب بمركب نيلي في الحوامدية

5 ديسمبر، 2018
185

الرجاء المغربي يعانق كأس الاتحاد الإفريقي

إغلاق