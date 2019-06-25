مدرب الكاميرون يطالب “كاف” بالموافقة على استبدال مهاجمه المصاب

قال الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى للكاميرون، إن الجولة الأولى فى البطولات المجمعة غالبًا ما تكون صعبة، مضيفًا: “واجهنا هذه الصعوبة فى الشوط الأول ولكن الاداء تحسن بالشوط الثانى، وأشعر بالرضى للفوز الذي حققناه، والذى سيجعلنا نستعد للجولة الثانية بشكل هادىء”.

وأضاف “سيدروف” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة اليوم، “واجهنا فريق غنيا المنظم ولم تكن مباراه سهلة كما تصورها البعض”، موضحًا أنه لازال يأمل أن يوافق الاتحاد الأفريقى على استبدال لاعبنا جويل تاجوى بعد رفضه الأول وقد قدمنا التماس ثانى أرجو أن ينال موافقته.