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مدرب المنتخب يكشف عن آخر استعدادات الفراعنة لمواجهة الكونغو

25 يونيو، 2019
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كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الأول لكرة القدم عن استعدادات الفراعنة لمواجهة جمهورية الكونغو مساء غد باستاد القاهرة.

وأكد ناجي في تصريحات لقناة “تايم سبورت ” أن معسكر المنتخب هادئ وجميع اللاعبين في حالة تركيز وانظباط، مشددا أن المنتخب يسعى لتحقيق هدف واحد وهو التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتابع أن تدريب المنتخب اليوم سيكون بسيطا، تجنبا لإرهاق اللاعبين، مضيفا أن لاعبي المنتخب سيخلدون للنوم مبكرا استعدادا لمباراة الغد.

وأكمل أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب سيلقي محاضرات بالفيديو غدا عن منتخب الكونغو.

أما عن حارس مرمى المنتخب غدا فأكد أن أجيري سيعلنه غدا، مؤكدا أنه يفضل أن أعلن المدير الفني اسم حارس مرمى حتى في حال معرفة الجميع به.

ويواجه المنتخب مساء غد منتخب جمهورية الكونغو باستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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