مدرب ليفربول: السوبر الأوروبي أولوية.. ولا أفكر الآن في الفوز بـ البريميرليج

رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تحديد أي أهداف في هذه المرحلة من الموسم، قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، اليوم الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية.

وحقق مدرب ليفربول أول لقب أوروبي له الموسم الماضي، بعدما قاد ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.

ورغم أن ليفربول لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1989 /1990، لكن مدرب ليفربول رفض أن يكون لقب البريميرليج أحد أهدافه في هذه المرحلة من الموسم.

وأضاف مدرب ليفربول: “لم نقرّر في العام الماضي أننا سنحقق دوري الأبطال، ونتجاهل بطولة الدوري، لذا علينا أولًا الفوز بمباراتنا المقبلة”. وتابع مدرب ليفربول: “هذه ليلة الأربعاء، وهذا أمر صعب بما فيه الكفاية.. أنا لست عبقريًا، لذا يجب أن آخذ ما يمكنني الحصول عليه”. وقال مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي للمباراة: “لسوء الحظ لست في وضع جيد بما فيه الكفاية لاتخاذ قرار مثل هذا، علي أن آخذ ما يمكنني الحصول عليه. هذا هو الحال

وقال مدرب ليفربول إنه ليس “جيدًا بما فيه الكفاية” ليقرر ما إذا كان سيعطي الأولوية للفوز بالدوري، على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم